1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi
 05 Ağustos 2020 13:54
Yazdır
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasamız ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 6 Ağustos'tan geçerli 20 Ağustos da dahil 15 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklanmıştır."

Ayrıca açıklamada sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18		 Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
05 Ağustos 2020 14:57
Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32		 Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16
Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05		 Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
05 Ağustos 2020 14:02
Bir kişinin virüsten öldüğü mahalle karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 13:45		 Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz
04 Ağustos 2020 22:36
Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
04 Ağustos 2020 21:59		 Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor
04 Ağustos 2020 21:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı15:11 - Koronavirüsün aşısından önce kumaşı üretildi15:06 - Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi14:59 - Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın14:57 - Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın14:56 - Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı
14:54 - Türk lirasının değeri Temmuz'da azaldı14:41 - Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak14:32 - Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası14:28 - Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı14:21 - 15 Temmuz gazisi Tümgeneral, Erzincan'a atandı14:16 - Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
14:09 - Türk milleti adına verilen kararlardan, milletin haberi yok!14:08 - Evde ya da işyerinde koronavirüs testi başladı14:05 - Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge14:02 - Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti13:54 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
13:49 - Eşini çalıştığı işyerinde öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Gram altı 460 TL'ye yaklaştı
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kapya biber 1
hakan çalhanoğlu 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
mustafa kapı 1
Telegram 1
beinsportsiptal 2
erkenden uyumak 2
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
gram altın 2
tuğba ekinci 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam