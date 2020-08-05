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Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge

Konya Valiliği evde kalması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif tanılı hastaların birebir takibi için yönerge yayımladı
 05 Ağustos 2020 14:05
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Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge

Konya Valiliği evde kalması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif tanılı hastaların birebir takibi için yönerge yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşan riski yönetmek, fiziki mesafeyi korumak, yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Bilim Kurulu önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık kurumları tarafından yapılan test ve tahliller sonucunda tanı konularak evlerinde izolasyonda kalmalarına karar verilen hastaların 14 günlük izolasyon sürecinin takibinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine dayanılarak yönerge hazırlandığı ifade edildi.

Yönergede sağlık kurumları tarafından pozitif vaka olduğu tespit edilerek evde kalmalarına karar verilen hastaların evde tutulmalarının temel kural olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pozitif vaka olduğu tespit edilenlere ait mevcut liste (irtibat ve iletişim bilgileri) en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğünce kolluk birimleri (İl Jandarma, İl Emniyet) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılarak, güncel listelerin günlük olarak aynı birimlere bildirilecek. Evde/ikametinde izolasyonda olan hastayı takip edecek personel belirlenip gerekli ekipler oluşturularak, zimmet listeleri belirlenecek. Görevlendirilen personele, hastaya ve çevresine yaklaşım konusunda gerekli eğitim verilecek. Test sonucu pozitif olup, ikametinde takip edilecek hastaların her biri, takip formu ile gerekli kontrolleri yapmak üzere sorumlu personele (emniyet-jandarma-milli eğitim) zimmetlenecek, hasta olan kişinin evde kontrolü habersiz bir şekilde yapılacak."

Hasta ile aynı evde kalan ya da yakını olan kişiler ile ikametin bulunduğu apartman yöneticisi/kapıcısı veya görevli diğer kişilerin, bunların bulunmaması halinde ise komşularına, hastanın takip edilmesi konusunda gerekli bilgilendirme yapılacağı vurgulandı. Hastaya aile içerisinden yardımcı olabilecek kişilerin tespit edilerek gerekli bilgilendirmenin yapılacağı da belirtilen yönergede, şu ifadelere yer verildi:

"Yardım edebilecek kimsesi olmayan hastaların Vefa Sosyal Destek Grupları ile irtibatlarının sağlanacağı, hasta veya yakınına takip formu doldurtulacağı, takip personeli veya hastayla ilgilenen kişilerden düzenli olarak bilgi alınacağı, evde/ikametinde izolasyon (karantina) kuralına uymayan hastalar hakkında idari işlem, gerek görülmesi halinde ise adli işlem başlatılacağı, evde izolasyon uygulanacak kişilerin kolluk birimlerine bildirilmesinden İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumlu olacağı, bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtiyaç ve eksikliklerin ilgili makamlara sıralı amirler tarafından iletileceği, uygulama için ihtiyaç duyulan personel ilgili birimler tarafından görevlendirilerek, araç, gereç gibi diğer ihtiyaçların talep edilen tüm kurumlar tarafından karşılanacağı, bu yönergede belirlenmeyen veya tereddüt edilen hususlarda Vali'nin emrine göre hareket edileceği, yönergede belirtilen hususlarda planlamanın yapılacağı ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterileceği bildirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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