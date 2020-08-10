Bekçiler, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor

Emniyet teşkilatında Çarşı ve Mahalle Bekçileri 2008 yılına kadar Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapıyordu. 2008 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile Yardımcı Hizmetler sınıfından Emniyet Hizmetleri sınıfına alındılar. Ancak, polisler ile birlikte omuz omuza görev yapmalarına rağmen, yıpranma payı bekçilere verilmedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bekçilere yıpranma payı verileceği sözünü vermişti ama bu sözler bu güne kadar yerine getirilmedi.

Görevleri başında tehdit, yaralanma ve ölüme kadar gidebilen ağır risk ve tehlike altında görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri çalışma şartlarındaki olumsuzluklara rağmen yıpranma hakkı alamamaktadır.

Genel kolluk kuvvetleriyle benzer işi yapan ve yıpranma payına sahip olan asker ve polisler gibi Çarşı Mahalle Bekçileri de kendilerine yıpranma payı verilerek mağduriyetin aşılmasını talep etmektedirler.