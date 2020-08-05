15 Temmuz gazisi Tümgeneral, Erzincan'a atandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kartaltepe Kışlası'nın komutanı olan ve darbecilerle girdiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala, Erzincan'da bulunan 3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı
|05 Ağustos 2020 14:21
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kartaltepe Kışlası'nın komutanı olan ve darbecilerle girdiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala, Erzincan'da bulunan 3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.
15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala, 2020/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.
Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürü olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Tümgeneral Davut Ala'nın iler ki günlerde Erzincan'da göreve başlayacağı bildirildi.
3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'da Erzincan'dan İstanbul'da bulunan 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı atandı.
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