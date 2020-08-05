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Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplamda 2 bin 38 feribot seferiyle 102 bin 407 araç taşıdı
 05 Ağustos 2020 14:28
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Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yaptı. Tatile gidenler ve dönenler dolmuş usulü seferlerle boğazın bir yakasından diğer yakasına, adalara ve tekrar ana karaya taşındı. Günde ortalama 20 bin araç olmak üzere, 2 bin 38 sefer ile toplamda 102 bin 407 araç feribotlarla taşındı. Gestaş yetkilileri, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 5 günlük sürede, bin 962 sefer yapılarak, 92 bin 901 aracın taşındığını açıkladı.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 10 ARTIŞ

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Bayram boyunca saatsiz seferlerle hizmet verdiğimiz hatlarımızda taşınan araç sayısı geçen yıl Kurban Bayramı'na oranla yüzde 10 artarak, 102 bin 407 adet olarak gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı'nda Kabatepe-Gökçeada hattında gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 440 araçlı geçiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise, gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 982 araçlı geçiş yapılmıştır. Gökçeada hattında günde ortalama 21, Bozcaada hattında ise günde ortalama 36 sefer gerçekleştirilmiştir. Bayramın son gününde Geyikli-Bozcaada hattında yapılan 40 sefer, rekor sayılabilecek düzeyde bir sefer sayısıdır" denildi.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN TATİLE ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Firmanın verilerine göre, geçen yıl Kurban Bayramı'ndaki 5 günlük tatil süresine göre, bu yıl aynı dönemde taşınan araç sayısı 9 bin 506 arttı. Rakamlar, koronavirüs salgınına rağmen tatile çıkanların sayısındaki artışı gözler önüne serdi. Özellikle turizm cenneti Bozcaada ile Gökçeada'ya günlük sefer sayılarındaki artışlar da bayramda adalara olan rağbeti gösterdi. Tatilin son günü dönüş yolundaki vatandaşları taşıyabilmek için Bozcaada'dan Geyikli'ye bir günde 40 feribot seferi yapılması, adanın bayramı oldukça kalabalık geçirdiğini ortaya koydu.
DHA
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