Adalet Bakanlığı, 2020 yılı personel alımını ne zaman yapacak?
|09 Ağustos 2020 11:03
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Adalet Bakanlığı 2019 yılındaki bütçe raporuna göre, Bakanlığın, 2020 yılında 8 bin personel alması öngörülüyordu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, konuk olduğu bir youtube kanalında, "Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız" demişti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 1200 hakim ve savcı ile 1100 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştu. Ancak diğer personel alımıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
Adalet Bakanlığı personel alımı son yıllarda gençlerin başvuru yaptığı önemli personel alımlarından biridir.
Ancak personel alımı 5-6 ayda sonuçlanmakta. Bu durum da bekleyen on binlerce genci etkilemektedir.
Temmuz sonu geldi ama ilan yayımlanmadı. 2020 yılı KPSS yılı... Birçok aday sınav stresi yaşamaktadır.
Bakanlığın personel alım duyurusunu bekleyen adaylar, bu konuda yapılan belirlemenin ilan edilmesini talep ediyor.
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