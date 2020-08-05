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Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır." ifadelerini kullandı.
 05 Ağustos 2020 14:41
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Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, temmuz ayındaki otomobil satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile rekora imza atıldığını anımsattı.

Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güvenin tazelendiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl temmuz ayında 17 bin 927 olan satış rakamının bu yılın temmuz ayında 87 bin 401 adete ulaştığını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız. Bu yılın, temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz."

Şahsuvaroğlu, hükümetin piyasaları destekleyici tedbirler almasının sektörün önünü açtığına işaret ederek, "Pandemi dönemi sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte gelen bu destekler sektörü rahatlatmıştır. Tedarik sorununun aşılmasıyla birlikte bu toparlanmanın etkilerinin devam edeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Avrupa pazarı daralırken, Türkiye büyüyor

Şahsuvaroğlu, Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarının yılın ilk 6 ayında toplam yüzde 39,5 azaldığını aktararak, "Avrupa pazarında yılın ilk yarısında 1 milyon 131 bin 843 adetlik otomobil satışı gerçekleşti. Bu, geçen yıl 1 milyon 491 bin 465 adetti. Avrupa pazarı daralırken Türkiye pazarındaki kademeli artış ile pazarımız ocak-temmuz döneminde yüzde 60 oranında büyüdü. Bu büyümenin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Sektörümüz beklenen yere aşama aşama tekrar gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Tedarik sıkıntısının yakında bitmesini bekliyorum"

Murat Şahsuvaroğlu, şartların normal olarak devam etmesi halinde tedarik sorununun da kademeli olarak çözüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60'ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum. Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Öngöremediğimiz pandeminin yarattığı etkiyi halen yaşasak da otomotiv sanayisi ve yetkili satıcılık sistemi elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Temmuz ayındaki sonuçlar bu gayretin çok açık göstergesidir."

Anadolu Ajansı
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