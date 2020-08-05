Türk lirasının değeri Temmuz'da azaldı
Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı
|05 Ağustos 2020 14:54
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Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 0,70 puan azalarak 68,52'ye indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalışla 68,52'ye düştü. Endeks, haziranda 69,22 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,21 puan azalarak 77,77'den 77,56'ya geriledi.
Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı.
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