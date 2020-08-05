Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor...
|05 Ağustos 2020 14:56
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Bein Sports'da yer alan habere göre Galatasatay eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde de adı sık sık altyapısında yetiştiği Galatasaray ile anılan Arda Turan transferi gerçekleşmemişti.
Yaz transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Arda Turan-Galatasaray dedikoduları giderek artmıştı.
Ve beklenen oldu. Arda Turan, Galatasaray ile anlaştı
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