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Çöpleri yakmak isterken Aydos Ormanı yangınını başlatmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yapılan araştırmada şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir
 05 Ağustos 2020 15:31
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Çöpleri yakmak isterken Aydos Ormanı yangınını başlatmış

Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yangının, çöpleri yakmak isterken meydana geldiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

- 1 kişi gözaltına alındı

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, toplam 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Aydos Ormanı'nda meydana gelen yangınla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Yapılan araştırmada olay yerinde bulunan görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda yangının K.G. (37) tarafından çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şüphelinin Aydos Caddesi'nde yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmada şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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