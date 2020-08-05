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İstanbul'un yeni İl Seçim Kurulu başkanı yemin etti

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından, görevlendirilen yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin ederek görevine başladı
 05 Ağustos 2020 15:55
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İstanbul'un yeni İl Seçim Kurulu başkanı yemin etti

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından, görevlendirilen yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin ederek görevine başladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından yerine İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ali Ahmet Gürgül görevlendirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'nda yeni görevlendirmeyle ilgili yemin töreni düzenlendi.

Törene eski başkan Öner ve yeni başkan Gürgül'ün yanı sıra İl Seçim Kurulu üyeleri Naim Atan, Önder Karavaizoğlu, Bereket Toplar, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, Cumhuriyet Savcısı Aydın Şen ile AK Parti temsilcisi Mehmet Kırmızı ve CHP temsilcisi Turgay Keskin katıldı.

Emekliye ayrılan başkan Ziya Bülent Öner, veda konuşması yaparak mesleğe 1977 yılında başladığını ve aynı yıl yapılan seçimlerde sandık kurulu başkanı olarak seçim görevleri de üstlendiğini söyledi.

17 Mayıs 2019'dan beri İstanbul İl Seçim Kurulu başkanlığı görevinde olduğunu anımsatan Öner, "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde bu unvanla görev aldım. 1 Ağustos 2020 itibariyle yaş haddi nedeniyle emekli olmam sonucu seçim görevlerim sona ermiştir. İl başkanlığı görevini değerli meslektaşım Ahmet Gürgül'e devretmekten büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Ali Ahmet Gürgül, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak verilmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" şeklinde yemin ederek, görevine başladı.

Törenin ardından yeni başkan Gürgül, emekliye ayrılan başkan Öner'e çiçek ve plaket takdim ederek, teşekkürlerini iletti.
İhlas Haber Ajansı
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