1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valiliklerde 'Salgın Denetim Merkezi' kuruluyor

Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale'de, "İl Salgın Denetim Merkezi" faaliyetine başladı
 05 Ağustos 2020 15:48
Yazdır

İçişleri Bakanlığının tarafından pandemi ile mücadelede yeni tedbirleri içeren genelge kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de "İl Salgın Denetim Merkezi" kuruldu. Bu kapsamda Covid-19 kurallarına uyan iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere 'Güvenli Alan' logosu verilecek. Bu kapsamda oluşturulan 100 kişilik salgın denetim ekibi de çalışmalarına başladı.

"Kırıkkale pilot il seçildi"

İl Salgın Denetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından denetimlerde değişikliğe gidildiğini ifade ederek, "1 Haziran'da kısıtlamalar kısmi olarak kalktı. 1 Temmuz'da ise neredeyse kısıtlamaların tümü kalktı. Kısıtlamaların kalkmasından sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi ortaya çıktı bu çerçevede de Kırıkkale pilot il seçildi. Bu yeni denetimin içeriği nedir? Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlk denetim uyarıcı denetim, ikinci denetim ise uzman denetim şeklinde olacak" dedi.

"Kurallara uyan iş yerleri ödüllendirilecek"

Denetimlerdeki amaçtan bahseden Aslantaş, "Maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyup uyulmadığı uzman denetimde ise Bilim Kurulunun Bakanlığımız iş birliği ile geliştirdiği her sektöre ayrı bir ayrıntılı kılavuz var. O kılavuzlarda zikredilen hususlara iş yerleri uyuyor mu, uymuyor mu? Uzman denetimin en önemli sonuçlarından biri de şu olacak iki kere bu şekilde denetlenen bir yer rehberdeki zikredilen kurallara uyuluyorsa o yere güvenli bölge ya da 'Covid-19 kurallarına bu iş yeri uymaktadır' şeklinde valiliğimizce bir ödüllendirme yapılacak. Buradaki amaç da şu; salgında endişe duyan vatandaşlarımız bu iş yerlerine rahatlıkla girebilecekler. Bu tür belgeyi almış olan iş yeri uzman ekipler tarafından haftada denetlenecek. Eğer herhangi bir ihlal söz konusu olursa ikaz edilecek. İkinci ihlalin olması halinde o belge oradan alınacak" diye konuştu.

"Art arda kural ihlali yapan iş yeri kapatılacak"

Bütün denetim faaliyetlerinin tek merkezde toplandığını kaydeden Aslantaş, "Burada bir veri tabanı sistemi geliştirildi. İhlal yapan vatandaşlar vatandaşlık numarası üzerinden iş yeri de iş yeri numarası üzerinden veya sicil numaraları üzerinden kaydedilecek. Bu merkezde bütün günlük faaliyetler takip edilecek. İlk ihlalde uyarma kişi için ikinci ihlalde idari para cezası hem iş yeri için hem de vatandaş için art arda üçüncü ihlalde iş yerleri için bir gün faaliyetlerinden men eğer bu ihlal art arda yapılırsa 3 gün. 3 ihlalin art arda gerçekleşmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak açısından o iş yeri faaliyetten men edilecektir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla. Şu anda 40 ekip olarak görev yapıyoruz. Bunu 3 gün içerisinde 100 ekibe kadar çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, Beyrut'a Sahra hastanesi kuracak
05 Ağustos 2020 16:26		 İçişlerinden 81 il valiliğine 'yoğun denetim' genelgesi
05 Ağustos 2020 15:43
Evde ya da işyerinde koronavirüs testi başladı
05 Ağustos 2020 14:08		 Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
05 Ağustos 2020 13:32
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
05 Ağustos 2020 12:11		 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
05 Ağustos 2020 11:56
Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi
05 Ağustos 2020 11:56		 Çeşme Kaymakamı görevden alındı
05 Ağustos 2020 11:44
Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla 'virüsün genom haritası' çıkarılacak
05 Ağustos 2020 11:15		 500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
05 Ağustos 2020 09:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı17:11 - Dolar günü 7,03 TL'den tamamladı17:06 - Tosuncuk'un bir foyası daha ortaya çıktı16:54 - Altından tarihi rekor: 462,50 TL16:47 - Ceren Özdemir cinayetinde kamu görevlilerine takipsizlik kararı16:43 - Arda Turan, Galatasaray'da boş mukaveleye imza attı
16:32 - 'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'16:27 - Van Gölü'nde 61 kişi ölüme böyle gitmiş16:26 - Türkiye, Beyrut'a Sahra hastanesi kuracak16:15 - Eczaneye pompalı tüfekle saldıran şüpheli: Alkollüydüm, korkutmak amaçlı saldırdım16:08 - MEB'den liseler arası 'Doğa Seni Bekler' fotoğraf yarışması16:05 - Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
15:59 - İmamda koronavirüs çıktı, cami 2 gün kapalı kaldı15:55 - İstanbul'un yeni İl Seçim Kurulu başkanı yemin etti15:48 - Valiliklerde 'Salgın Denetim Merkezi' kuruluyor15:43 - İçişlerinden 81 il valiliğine 'yoğun denetim' genelgesi15:35 - Akşener'den, Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt
15:31 - Çöpleri yakmak isterken Aydos Ormanı yangınını başlatmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Altından tarihi rekor: 462,50 TL
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.08.2020 malatya depremi 1
son günlerde artan orman yangınları 2
el mi yaman bey mi yaman 1
serkan kırıntılı 1
Telegram 1
kıraathane 1
masterchef 2
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam