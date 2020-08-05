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Eczaneye pompalı tüfekle saldıran şüpheli: Alkollüydüm, korkutmak amaçlı saldırdım

Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve tutuklanan şüpheli, ifadesinde alkollü olduğunu ve korkutmak amaçlı saldırdığını söyledi
 05 Ağustos 2020 16:15
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve tutuklanan şüpheli, ifadesinde alkollü olduğunu ve korkutmak amaçlı saldırdığını söyledi.

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu öğrenilen R.T.'nin kendisine borcu olduğunu söyleyerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı. Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y.'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanan şüphelinin, ifadesi de öğrenildi.

Olay saatinde alkollü olduğunu söyleyen Ali Y., "Eczane sahibinin kardeşinin kocasının kardeşinin bana borcu vardı, ödemedi. Ben de korkutmak amaçlı saldırdım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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