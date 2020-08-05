1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi sürecinde kent olarak yoğun dönemden geçtiklerini belirtti. Koç, "Pandemiyi güzel yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız" dedi
 05 Ağustos 2020 16:32
Yazdır
'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'

Konya Şehir Hastanesi'nde, bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Koç, "5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanemizde acil ve polikliniklerimizde hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan hastanemizi Konya'da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızda taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden konforlu bir şekilde taşıma işlemini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır. Bu hafta randevu ile değil hastanemize gelen hastalarımızı kabul edeceğiz. Pazartesiden itibaren MHRS sistemi ile randevu sistemimiz başlayacaktır. Yani vatandaşlarımız bugünden itibaren randevularını alabilirler" diye konuştu.

'YOĞUN SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Konya olarak pandemide yoğun süreç yaşandığını dile getiren Koç, "Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek. Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır" dedi.

'BU HIZDA GİDERSE BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA YETMEZ'

Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç, "Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.

'İL DIŞINDAN HASTA GELMİYOR'

İl dışından Konya'ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Mehmet Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya'dan hasta sayımız yüksektir ama inşallah Konyalılarımızın duyarlılığıyla sayın valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyor ve şu an hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarız ne kısa sürede bu pandemi sürecini Konya'da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı
05 Ağustos 2020 17:16		 İmamda koronavirüs çıktı, cami 2 gün kapalı kaldı
05 Ağustos 2020 15:59
Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18		 Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
05 Ağustos 2020 14:57
Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32		 Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16
Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05		 Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
05 Ağustos 2020 14:02
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
05 Ağustos 2020 13:54		 Bir kişinin virüsten öldüğü mahalle karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı17:11 - Dolar günü 7,03 TL'den tamamladı17:06 - Tosuncuk'un bir foyası daha ortaya çıktı16:54 - Altından tarihi rekor: 462,50 TL16:47 - Ceren Özdemir cinayetinde kamu görevlilerine takipsizlik kararı16:43 - Arda Turan, Galatasaray'da boş mukaveleye imza attı
16:32 - 'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'16:27 - Van Gölü'nde 61 kişi ölüme böyle gitmiş16:26 - Türkiye, Beyrut'a Sahra hastanesi kuracak16:15 - Eczaneye pompalı tüfekle saldıran şüpheli: Alkollüydüm, korkutmak amaçlı saldırdım16:08 - MEB'den liseler arası 'Doğa Seni Bekler' fotoğraf yarışması16:05 - Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
15:59 - İmamda koronavirüs çıktı, cami 2 gün kapalı kaldı15:55 - İstanbul'un yeni İl Seçim Kurulu başkanı yemin etti15:48 - Valiliklerde 'Salgın Denetim Merkezi' kuruluyor15:43 - İçişlerinden 81 il valiliğine 'yoğun denetim' genelgesi15:35 - Akşener'den, Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt
15:31 - Çöpleri yakmak isterken Aydos Ormanı yangınını başlatmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Altından tarihi rekor: 462,50 TL
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Diskalifiye olmak 2
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
son günlerde artan orman yangınları 2
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
kapya biber 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
gözünü çizmek 1
sürahiden su içmek 1
domates peynir ekmek 2
beinsportsiptal 2
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam