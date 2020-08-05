1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları artan ilde polis denetimleri sıklaştırıldı

Zonguldak'ta son günlerde Korona Virüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde 10 kişi hakkında maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu
 05 Ağustos 2020 17:16
Yazdır
Vaka sayıları artan ilde polis denetimleri sıklaştırıldı

Zonguldak'ta son günlerde Korona Virüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde 10 kişi hakkında maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Zonguldak genelinde Korona Virüs test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı son 10 gün içerisinde artarak 78'e yükseldi. Yurt genelinde vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alış veriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerin artırılması istendi. İç işleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Zonguldak ve ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı. İl genelinde en fazla vaka sayısının arttığı Kdz. Ereğli'de son 10 günde 28 hastada Korona Virüs testi pozitif çıktı. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri artan vaka sayıları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri özellikle şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler, ticari taksiler ve vatandaşların yoğunlaştığı noktalarda şok denetimler gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli'de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri kontrol ettikleri araçlardaki sürücü ve yolcuları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Polis ekipleri gün boyu yaklaşık 100 toplu taşıma aracı ve 50 civarında ticari taksi denetledi. Yapılan denetimlerde 10 kişi hakkında maske takmama ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan tutanak tutulup 9 bin TL ceza yazıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin her gün devam edeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyede koronavirüsü paniği: 30 personele izin verildi
05 Ağustos 2020 18:51		 112 Ekibi kaza yaptı, Sağlık İl Müdürü yalnız bırakmadı
05 Ağustos 2020 18:32
Gelin ve düğüne katılan 5 kişide virüs tespit edildi
05 Ağustos 2020 18:22		 'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'
05 Ağustos 2020 16:32
İmamda koronavirüs çıktı, cami 2 gün kapalı kaldı
05 Ağustos 2020 15:59		 Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18
Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
05 Ağustos 2020 14:57		 Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32
Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16		 Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Ağrı'da, 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu18:58 - Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü18:55 - Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü18:51 - Belediyede koronavirüsü paniği: 30 personele izin verildi18:49 - Çeyrek altından yeni rekor: 750 TL18:39 - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
18:34 - Yedi ilden yeni karantina haberleri geldi18:32 - 112 Ekibi kaza yaptı, Sağlık İl Müdürü yalnız bırakmadı18:24 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:22 - Gelin ve düğüne katılan 5 kişide virüs tespit edildi18:18 - Virüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için kanun teklifi18:04 - TFF'den 'harcama limiti' açıklaması
18:00 - YÖK'ten felsefe bölümü öğrencilerine 800 TL burs17:48 - İnce'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?17:37 - Sağlık Bakanı Koca'dan 1,5 metre uyarısı17:35 - Lübnan'daki patlamada ölenlerin sayısı 113 oldu17:27 - Anne karnındaki bebekler virüse yakalanabilir mi? İşte cevabı
17:16 - Vaka sayıları artan ilde polis denetimleri sıklaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Altından tarihi rekor: 462,50 TL
Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Yedi ilden yeni karantina haberleri geldi
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
beinsportsiptal 2
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
kapya biber 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1
son günlerde artan orman yangınları 2
sürahiden su içmek 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
corona virüs vaka sayısı 3
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi 2 Memur Alacak
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam