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Anne karnındaki bebekler virüse yakalanabilir mi? İşte cevabı

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin Covid-19'dan etkilenebileceğine dair yeni bir araştırma yayımladı. Embriyolar üzerinde gen analizi yapan araştırmacılar, 2 haftalık bebeklerin bile risk altında olduğunu çünkü hücrelerinin Covid-19'un tutunmasını sağlayan ACE-2 reseptörleri ürettiğini belirtti
 05 Ağustos 2020 17:27
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Anne karnındaki bebekler virüse yakalanabilir mi? İşte cevabı

İngiltere'deki Cmbridge Üniversitesi'nden bilim insanları, anne karnındaki iki haftalık bebeklerinin bile yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanabileceğini açıkladı. Araştırmacılar yaptıkları genetik analizlerde anne karnındaki bebeklerin 14. günden itibaren corona virüsün tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerini ürettiğini aktardı.

Çalışmada, "Hamileleğin erken aşamalarında anne karnından bebeğe Covid-19 aktarımının mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bulgularımız bebeğin hamileliğin ileriki aşamalarında gelişen kalp, akciğer gibi hayati organlarında covid-19'un zarar verebileceğini öngörüyor" ifadelerini kullanıldı. Bununla birlikte bilim insanları araştırmalarının henüz hipotez düzeyinde olduğunu vurgulayarak, " Bu analizler RNA ekspresyonuna dayanmaktadır ve bu nedenle protein düzeyinde doğrulanmamıştır" açıklamasını yaptı.

ACE2 RESEPTERÖNÜN COVİD-19'DAKİ ROLÜ

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, Corona virüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 k kan basıncının düşmesinde rol oynuyor. Bilim insanları aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini, ancak Covid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekmişti.
NTV
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