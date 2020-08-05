Sağlık Bakanı Koca'dan 1,5 metre uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin
|05 Ağustos 2020 17:37
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