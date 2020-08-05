İnce'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce: Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?
|05 Ağustos 2020 17:48
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Muharrem İnce, yeni parti tartışmalarının ardından ilk kez açıklama yaptı.
Parti kuracağı iddialarının ardından CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve ekibine cevap geldi.
İnce attığı tweette "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.
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