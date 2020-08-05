Virüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için kanun teklifi
|05 Ağustos 2020 18:18
|Yazdır
İYİ Parti, koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine ölüm aylığı bağlanması için kanun teklifi sundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.
Teklife göre, kamu sağlığını tehdit eden salgın hastalık ile mücadele ederken hayatını kaybeden sigortalı sağlık meslek mensuplarının hak sahiplerine yazılı isteği üzerine ölüm aylığı bağlanacak.
Teklifin gerekçesinde, güncel veriler uyarınca 5 Ağustos 2020 itibarıyla dünya genelinde görülen koronavirüs vakalarının toplamının 18 milyon 500 bini, can kayıplarının ise 701 bini aştığı belirtildi.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler uyarınca 234 bir 934 vakanın tespit edildiği, 5 bin 765 kişinin ise yaşamını yitirdiği ifadesine yer verilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
"Kamu düzenini ve sağlığını tehdit eden felaketlerle karşı karşıya kalındığında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi, gerekli her türlü fedakarlığın gösterilmesi ve en önemlisi toplumun kendisini meydana getiren değerlere sıkı sıkıya sarılınması hayati bir zorunluluktur. Sağlık çalışanlarımızın içerisinde bulunduğumuz bu süreçte göstermiş oldukları üstün cesaret, vazife bilinci, kararlılık ve karşılık beklemeksizin göstermiş oldukları fedakarlık, maddi ve manevi her türlü takdiri zorunlu kılan, eşine az rastlanır bir metanet örneğidir. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanı sıra aileleri de onlar ile benzer fedakarlıklar göstermektedir. Bu kapsamda kamu düzeni ve kamu sağlığı için her türlü fedakarlığı gösterirken görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerine, emekliliğe hak kazanılmış olup olmadığına bakılmaksızın, ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik teklif etme zarureti hasıl olmuştur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnce'den, Kılıçdaroğlu'na cevap: Bölücü olan kim?
05 Ağustos 2020 17:48
|İstanbul'un yeni İl Seçim Kurulu başkanı yemin etti
05 Ağustos 2020 15:55
|Akşener'den, Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt
05 Ağustos 2020 15:35
|TBMM Başkanı Şentop: Lübnan'dan yardım talebi gelmedi
05 Ağustos 2020 13:40
|Parti kurmaya hazırlanan İnce'ye teklif: Gel genel sekreter ol
05 Ağustos 2020 13:23
|TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE hakkında açıklama
05 Ağustos 2020 12:42
|'Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi'
05 Ağustos 2020 11:36
|Emeklilikte yaşa takılanlar parti kurdu!
05 Ağustos 2020 09:15
|Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
05 Ağustos 2020 08:52
|İstanbul Sözleşmesi masaya yatırılacak
05 Ağustos 2020 08:27