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Gelin ve düğüne katılan 5 kişide virüs tespit edildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı
 05 Ağustos 2020 18:22
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Gelin ve düğüne katılan 5 kişide virüs tespit edildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.

Çamlı Mahallesinde 17 Temmuz ve 27 Temmuz'da yapılan iki düğünün ardından bir gelinin de aralarında olduğu 5 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastalar evlerinde tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri, düğüne katılanlardan test için numune almaya başladı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulanların tedavilerine devam edildiğini belirterek, "Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Mahallemizde karantina da uygulanmıyor. Cuma günü bir düğün daha yapılacaktı. Düğünün sahipleri hem kendilerini korumak hem de halkın tedirgin olduğunu görerek düğünlerini erteledi." dedi.
Anadolu Ajansı
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