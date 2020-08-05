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112 Ekibi kaza yaptı, Sağlık İl Müdürü yalnız bırakmadı

Düzce'de 112 Acil Sağlık ekibi vakaya giderken kaza yaptı. Bir başka araçla çarpışan 112 Ambulans ekibini, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede Düzce Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, yalnız bırakmadı
 05 Ağustos 2020 18:32
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112 Ekibi kaza yaptı, Sağlık İl Müdürü yalnız bırakmadı

Düzce'de 112 Acil Sağlık ekibi vakaya giderken kaza yaptı. Bir başka araçla çarpışan 112 Ambulans ekibini, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede Düzce Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, yalnız bırakmadı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nden yapılan acil hasta ihbarı üzerine Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli personel ihbarın yapıldığı adrese gitmek üzere hareket etti. Vakanın bulunduğu sokağa girdiği sırada S.Y.'nin kullandığı 81 ER 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişilik acil sağlık ekibi hafif şekilde yaralandı. Yaralı acil sağlık ekibi, kaza yerine gönderilen başka bir ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, yaralıları hastanede yalnız bırakmadı

Kazayı haber alan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göreve giderken kaza geçiren sağlık ekibini hastanede ziyaret etti. Tedavi altına alınan 112 personellerinin durumlarıyla ilgili bilgi olan Dr. Yılmaz, acil sağlık ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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