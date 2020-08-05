112 Ekibi kaza yaptı, Sağlık İl Müdürü yalnız bırakmadı
|05 Ağustos 2020 18:32
|Yazdır
Düzce'de 112 Acil Sağlık ekibi vakaya giderken kaza yaptı. Bir başka araçla çarpışan 112 Ambulans ekibini, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede Düzce Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, yalnız bırakmadı.
Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nden yapılan acil hasta ihbarı üzerine Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli personel ihbarın yapıldığı adrese gitmek üzere hareket etti. Vakanın bulunduğu sokağa girdiği sırada S.Y.'nin kullandığı 81 ER 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişilik acil sağlık ekibi hafif şekilde yaralandı. Yaralı acil sağlık ekibi, kaza yerine gönderilen başka bir ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürü Yılmaz, yaralıları hastanede yalnız bırakmadı
Kazayı haber alan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göreve giderken kaza geçiren sağlık ekibini hastanede ziyaret etti. Tedavi altına alınan 112 personellerinin durumlarıyla ilgili bilgi olan Dr. Yılmaz, acil sağlık ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyede koronavirüsü paniği: 30 personele izin verildi
05 Ağustos 2020 18:51
|Gelin ve düğüne katılan 5 kişide virüs tespit edildi
05 Ağustos 2020 18:22
|Vaka sayıları artan ilde polis denetimleri sıklaştırıldı
05 Ağustos 2020 17:16
|'Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez'
05 Ağustos 2020 16:32
|İmamda koronavirüs çıktı, cami 2 gün kapalı kaldı
05 Ağustos 2020 15:59
|Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18
|Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
05 Ağustos 2020 14:57
|Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32
|Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16
|Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05