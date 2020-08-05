Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
|05 Ağustos 2020 18:39
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Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" başlığıyla duyurduğu transferde şu ifadelere yer verildi:
"25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.
1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, çubukluya teknik direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam" denildi.
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