Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
|05 Ağustos 2020 18:55
|Yazdır
Zonguldak'tan Karabük'e gezmeye gelen anne, oğlu ve kızı kazada hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice-Zonguldak karayolu Kayadibi köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Yenice istikametine seyir halinde olan Kemal Can Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saim Güler (62) yönetimindeki 14 KH 692 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verirken, olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Güler ile otomobilde bulunan Emre Balahoroğlu (28) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Azize Erdoğan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kız kardeşi İlayda Erdoğan (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Azize Erdoğan (46) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, otomobilde sıkışan sürücü ile kız kardeşinin cesedi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Can Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği, babası Turan Erdoğan'ın ise gemide çalıştığı ve Hindistan'da olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü
05 Ağustos 2020 18:58
|Tosuncuk'un bir foyası daha ortaya çıktı
05 Ağustos 2020 17:06
|Van Gölü'nde 61 kişi ölüme böyle gitmiş
05 Ağustos 2020 16:27
|Eczaneye pompalı tüfekle saldıran şüpheli: Alkollüydüm, korkutmak amaçlı saldırdım
05 Ağustos 2020 16:15
|Çöpleri yakmak isterken Aydos Ormanı yangınını başlatmış
05 Ağustos 2020 15:31
|Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi
05 Ağustos 2020 15:06
|Eşini çalıştığı işyerinde öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı
05 Ağustos 2020 13:49
|Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası
05 Ağustos 2020 13:19
|Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
05 Ağustos 2020 12:53
|Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor
05 Ağustos 2020 12:51