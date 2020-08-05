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Yeni vaka sayısı bin 200 sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.
 05 Ağustos 2020 20:13
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Yeni vaka sayısı bin 200 sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. ' ifadelerini kullandı.

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