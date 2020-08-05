Ağrı'da, 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu
|05 Ağustos 2020 19:07
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Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi amacıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu oluşturuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu başkanlığında oluşturulan kurulun, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek 14 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını denetleyeceği belirtildi.
Düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek; birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde bir gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak."
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