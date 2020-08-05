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Ateşi alın yerine 'el bileğinden' de ölçtürebilirsiniz

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte hastalığın en önemli belirtisi olan 'yüksek ateş' de takip edilmeye başlandı. Tek başına bir teşhis anlamı taşımasa da ateş ölçümü, bazı koronavirüs hastalarının tespitinde çeşitli mekanlarda tedbir amaçlı kullanılıyor. Bu kapsamda özellikle kalabalık yerlere girişlerde görevliler tarafından ateş ölçümü yapılıyor. Bu alanlarda teması artıran alından ölçüm yerine 'el bileğinden' ölçümün de tercih edilebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, "Alnından ateş ölçtürmekten rahatsız olan kişiler koldan ve el bileğinden ateş ölçtürebilir. Kişi ateşini ölçen kişiyle sosyal mesafeyi korumalıdır" dedi.
 05 Ağustos 2020 19:27
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Ateşi alın yerine 'el bileğinden' de ölçtürebilirsiniz

Koronavirüsün en sık görülen belirtilerinden birisi ateş. Virüs taşıyan kişilerin tamamında görülmese de yüksek ateş, bazı hastaların tespit edilmesini sağlıyor. Bu nedenle kalabalık yerlere girişlerde tabanca ateş ölçerler tercih ediliyor. Ancak bazı kişiler, ateşi ölçen kişiyle temas nedeniyle alnından ateş ölçtürmekten kaçınıyor.

"AYNI SONUCU VERECEKTİR"

El bileğinden ateş ölçümünün de bir tercih olduğunu ifade eden İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, "Vücudun normal ateşi 35.5-37.0 santigrat derece arasındadır. Ama enfeksiyon gibi birtakım etkenler vücudumuzdaki ateş seviyesini yükseltir. Koronavirüste yüksek ateş semptomlardan biridir. Dolayısıyla yüksek ateşi tarama amaçlı kullanabiliyoruz. Bu ateş vücudun birçok noktasından yapılabilir. Alından, boyundan, kollardan, koltuk altından değişik ölçüm aletleri ve teknikleri mevcuttur. Alnından ateş ölçtürmekten rahatsız olan kişiler koldan, el bileğinden ateş ölçtürebilirler. Kişi AVM, restoran gibi bir yere gittiğinde 'Ben ateş ölçümünü el bileğinden yaptırmak istiyorum' diyebilir. Ateş ölçen kişi el bileğinden yaptığı ölçümle de sonuca ulaşabilir. Ama vücudun merkezi kısımları ateşi daha iyi gösterdiği için alın, boyun ve koltuk altı gibi yerler tercih edilmektedir. Ateşi doğru ölçtüğünü düşündüğümüzden o alanları tercih ediyoruz" diye konuştu.

"ATEŞ ÖLÇÜMÜ CİLTTEN YAPILIR, ORGANLARA ZARAR VERMEZ"

Kişinin ateşini ölçen kişiyle sosyal mesafesini koruması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, "Ateş ölçen kişide maske olmalı ve mümkünse bu ölçüm açık alanda yapılmalı. Açık alan değilse bile sosyal mesafe ve maske kuralı dikkate alınarak ateş ölçümü yapılabilir. Zaten şu an kullanılan ateş ölçüm cihazları tene temas gerektirmeden uzaktan ölçüm yapabiliyor. Bu durum kişi açısından risk oluşturmayacaktır. Ateş ölçüm cihazlarının zararlarından korkan kişiler de olabilir. Ancak bu cihazlar ciltteki sıcaklığı ölçtüğünden iç organlara etki edecek bir özelliğe sahip değiller. Dolayısıyla ölçümde sakınca oluşturmaz" değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞ NE ZAMAN YÜKSELİR?

Koronavirüsün tek belirtisinin yüksek ateş olmadığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, şu uyarılarda bulundu:

"37 santigrat derecenin üzeri ateş yüksekliği açısından önemlidir. Koronavirüste tam ateş yüksekliği semptomu olmayabilir. Kişi virüsü taşımasına rağmen normal ateşte olabilir ama yüksek ateşten bahsedecek olursak 37 santigrat derecenin üstü koronavirüs açısından önemlidir. Ateşi sadece koronavirüs gibi enfeksiyonlar yükseltmez. Sıcağa maruz kalma, aşırı egzersiz, ilaçlar, romatizmal ve tümörel hastalıklar da ateşi yükseltebilir. Gün içerisinde ya da ardışık günlerde ateş yüksekliğinin takibi koronavirüs açısından da önemli bir belirteçtir. Sabah ölçüm yaptığımızda ateş yüksekse ve kişi sıcağa maruz kalmışsa, saatlik ölçümlerle ateşin yükseldiğini görüyorsak elbette ileri tetkiklere ihtiyaç duyarız. Koronavirüsle mücadeleye yardımcı olması açısından kişilerin ateşlerini ölçtürmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ama ölçüm esnasında sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor."
DHA
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