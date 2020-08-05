Otomobilinin plaka rakamını değiştiren sürücü yakalandı
|05 Ağustos 2020 19:37
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilinin plakasındaki rakamı bantla değiştiren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 34 CPK 643 plakalı otomobilin ismi açıklanmayan sürücüsüne kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) ceza yazıldı.
Aynı güzergahı kullanan sürücü, bu kez EDS'ye yakalanmamak için plakasının rakam grubundaki 6 rakamını siyah bant kullanarak 8'e dönüştürdü.
Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) plakanın başka bir araca ait olduğu uyarısı vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobili tespit etti. Otomobilde yapılan incelemede, plakanın 6 olan rakamının, bant ile 8'e dönüştürüldüğü belirlendi.
Polis, ekipleri sürücüye 505 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, sürücü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.
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