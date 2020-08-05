Belediye Başkanı uyardı: Hastane ve yoğun bakımlar doldu

Son dönemde koronavirüs vakalarının arttığı Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hastanelerin ve yoğun bakımların dolduğunu ifade etti.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK" DİYEREK UYARDI

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyardı. Hastanelerin ve yoğun bakımların doluğunu belirten Kılınç, "Bu işin şakası yok. Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut. Maske mesafe ve hijyene uyalım. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAKALARDA HIZLI BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Öte yandan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, bugün yaptığı açıklamada, kentte alınan bütün tedbirlere rağmen vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, "Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın" dedi.