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İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahalesi
İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubuna polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
|05 Ağustos 2020 21:34
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İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubuna polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
Kentteki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi.
Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlar, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine gruba müdahale edilirken, polise karşı koyan 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.
Diğer kadınlar eylemlerine bir süre daha devam edip, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Öte yandan, kadınların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.
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