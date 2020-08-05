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Biçerdöverin giremediği tarlaları kadınlar orakla biçiyor

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Pelitbükü'nde arazi yapısı nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki buğdayı kadınlar orakla biçiyor.
 05 Ağustos 2020 21:39
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Biçerdöverin giremediği tarlaları kadınlar orakla biçiyor

Dağlık ve taşlı bir bölge olduğu için tarım makinelerinin kullanılamadığı Pelitbükü'ndeki ekinleri, kadınlar "orak ayı" olarak adlandırdıkları bu ayda biçiyor. Erkekler de biçilen ürünleri harman makinesine taşıyor.

Bölgede sulama imkanı olmadığı için çiftçiler daha çok siyez buğdayı, arpa ve çavdar ekiyor.

Elle biçmek hasat süresini uzatıyor

Pelitbükü'nde arazisi olan 50 yaşındaki çiftçi Şaban Tozur, 13 yaşından bu yana çiftçilikle uğraştığını, makine girmediği için köylerinin yaklaşık 5 bin dönümlük alanının orakla biçildiğini söyledi.

Tarım makinelerini kullanamadıkları için hasat süresinin çok uzadığını belirten Tozur, buğdayları hasat etmek için ailece çalıştıklarını anlattı.

Orakla hasat yaptıkları için yaklaşık 20 dönümlük araziden 20 günde ekin toplandığını ifade eden Tozur, şunları kaydetti:

"Buralar dağlık alanlar olduğu için ekin biçme makinesi, biçerdöver giremiyor. Onun için mecburen ekinleri orakla biçiyoruz. Normalde makinelerle 2 saat süren hasat, elle yaptığımız için çok daha uzun sürüyor. Biçtiğimiz ekinleri tarlada deste yaptıktan sonra topluyoruz, oradan da traktörlerle harman yerine götürüyoruz. Harman yerinde de patoz makinesi ile danesi ve sapını ayırıyoruz. Çıkan ürünlerin bir kısmını satıyoruz, bir kısmını da çuvallayıp evimize götürüyoruz. Samanını da hayvanlarımıza yediriyoruz."
Anadolu Ajansı
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