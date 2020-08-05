Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak
|05 Ağustos 2020 21:57
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Cumhurbaşkanı'nın kararını Twitter'dan duyuran Fahrettin Altun, şunları yazdı:
''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen
"açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''
Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaenFahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2020
"açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.
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