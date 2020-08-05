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MSB acı haberi duyurdu: Bir güvenlik korucusu şehit oldu

MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
 05 Ağustos 2020 22:03
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MSB acı haberi duyurdu: Bir güvenlik korucusu şehit oldu
MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
İhlas Haber Ajansı
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