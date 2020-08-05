Doğa tutkunlarının adresi: Sardala Koyu ve Cennet Havuzu
|05 Ağustos 2020 22:28
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sardala Koyu ve Cennet Havuzu, çevre illerden doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.
Gözlerden uzak, sakin ve keyifli tatil için Karadeniz'in gözde turizm merkezi Kandıra'yı tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda güzel vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.
Tertemiz denizi ve el değmemiş doğasıyla hayranlık uyandıran Sardala Koyu ise başta İstanbul'dan gelenler olmak üzere doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İstanbul'a 93 kilometre uzaklıktaki koy, Kandıra ile Şile sınırında bulunuyor. Koya, Bağırganlı-Ağva yolunun 7'nci kilometresinden sağa sapan toprak yoldan ulaşılıyor.
Yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridinde yer alan bitişik üç koy, yöredekiler tarafından Sardala Koyu olarak adlandırılıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye adeta akın eden kampçılar, çadırlarını genellikle ortadaki geniş koyun bulunduğu alana kuruyor.
Sardala'nın arkasındaki ormanın içinde bulunan "Cennet Havuzu"na ulaşmak içinse yaklaşık 1 kilometre yürümek gerekiyor. Zorlu bir parkurun ardından ulaşılan içi deniz suyuyla dolu bu mağara benzersiz doğasıyla görsel ziyafet sunuyor.
Deniz suyunun mağaraya dolmasını sağlayan kayaların arasındaki yarık, adeta Karadeniz'e bakan doğal bir pencereyi andırıyor. Yaz sıcağından bunalanlar, havuzun turkuaz renkli sularında güneş ışınlarına maruz kalmadan yüzmenin ayrıcalığını yaşıyor.
En yakın yerleşim yerinin 6 kilometre mesafede olduğu koyu ziyaret etmek isteyenlerin, yanlarında gerekli malzemeleri getirmesi gerekiyor.
Özellikle İstanbullu doğaseverlerden büyük rağbet gören Sardala Koyu'nda hafta sonları çadır kuracak ve araç park edecek yer bulunmuyor.
"Şile'den yarım saatte ulaşılabiliyor"
Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, Sardala Koyu'nun kanoyla gezmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin Kandıra'da en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olduğunu söyledi.
Koyun özellikle İstanbul'un arka kapısı konumunda olduğunu dile getiren Güneş, "Şile'den gelenler yaklaşık yarım saat içerisinde Sardala Koyu'na ulaşabiliyor. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık doğa harikası bir yer. Yakınında herhangi bir tesis yok. Orman olduğu için de yapılması mümkün değil. Çok uzun yıllar doğallığını koruyacak." diye konuştu.
Güneş, Cennet Havuzu olarak bilinen doğa oluşumunun sosyal medyada marka olduğunu vurgulayarak, pandemi sürecinde bölgede çadır ve karavan kampına ilginin olağanüstü arttığını ifade etti.
Sardala'yı ziyaret edenlerden Yusuf Dursun ise Kandıra'ya her geldiğinde koya mutlaka uğradığını aktardı.
İlk defa bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini ve hayran kaldığını anlatan Dursun, "Tamamen doğal bir yer. Otobüsle ulaşım yok, yalnızca özel araçla gelmek mümkün." ifadelerini kullandı.
Yörede yaşayanlardan Onur Burak da Sardala'nın kalabalıktan uzakta, sakin, insanların kafa dinleyebileceği bir yer olduğunu dile getirdi.
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