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Ünlü şarkıcıya haciz şoku! Milyonluk evi elden gidiyor

Bankadan çektiği yaklaşık 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen 3,5 milyon TL'lik evin satılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.
 05 Ağustos 2020 23:10
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Ünlü şarkıcıya haciz şoku! Milyonluk evi elden gidiyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan çektiği krediyi ödeyemedi. Bankanın ihtarnamesine rağmen borcunu ödeyemeyen şarkıcı, icralık oldu.

BANKA, İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURDU

Sabah'ta yer alan habere göre: Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan yaklaşık 1 milyon lira kredi aldı ancak iddiaya göre bir süre sonra krediyi ödeyemedi. Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi. Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

900 BİN TL'LİK BORÇ ÇIKTI

Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı. İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.

Yonca Evcimik, hakkında haberler için henüz bir açıklama yapmadı.

Sabah
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