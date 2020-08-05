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Türk akademisyenin geliştirdiği yöntem hastalara şifa oluyor

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam'ın ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için geliştirdiği cihaz ve cerrahi yöntem, Almanya, ABD başta olmak üzere 50'den fazla ülkeden kullanılıyor
 05 Ağustos 2020 23:31
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Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam'ın zor bir tedavi yöntemi olan ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için geliştirdiği cihaz ve cerrahi yöntem birçok ülkede başarıyla uygulanıyor.

Doç. Dr. Nejat Nizam, "Nizam punch" adıyla literatüre kazandırdığı cihaz ve yöntemle ilgili AA muhabirine, diş hekimliği pratiğinde dişi veya implantı çevreleyen yumuşak dokulara yapılan cerrahi girişimlerin sayısının hızlı bir şekilde arttığını söyledi.

Sağlıklı bir diş etine sahip olmak ve estetik bir görünüm elde edebilmek için cerrahi girişimlerin gerekebildiğini aktaran Nizam, bu kapsamda da yumuşak doku nakli gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yumuşak doku alınma tekniğinin oldukça zor olduğunu anlatan Nizam, şöyle konuştu:

"Anatomik faktörler nedeniyle uygulama kimi zaman mümkün olmamaktadır. Bunun yanında alınan yumuşak dokunun miktarı teknik zorluklar nedeniyle nakledilmesi istenen bölgeye sıklıkla uymamaktadır. Yumuşak doku alınan bölgede dikiş atılması gerektiği için iyileşme yavaş ve ağrılı olmakta, kanama gibi beklenmedik durumlar karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bu zorluklardan dolayı ağız içerisinde yapılan yumuşak doku nakilleri genellikle az sayıda olan uzman hekimler tarafından yapılabiliyor."

- "Türkiye'den çıkıp yurt dışında kullanılması gurur verici"

Doç. Dr. Nizam, söz konusu zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni bir cihaz tasarlamaya ve yeni bir cerrahi yöntem geliştirmeye karar verdiğini hatırlattı.

Geliştirdiği cihaza "Nizam punch" adını verdiğini vurgulayan Nizam, çalışmanın da saygın bir dergide "yeni bir yumuşak doku alma yöntemi" olarak yayımlanarak literatüre girdiğini ifade etti.

Cihazın ve geliştirdiği yöntemin birçok ülkede kullanıldığını vurgulayan Nizam, şöyle devam etti:

"Böylelikle hem hekim hem hasta için cerrahi işlemler hızlandı ve kolaylaştı. Ameliyat sonrası doku alınan bölgede dikiş atılmasına gerek kalmadan iyileşmenin sağlanması mümkün oldu. Her seferinde aynı miktar ve şekilde doku alınabilmesi sağlandı. Ayrıca ağzın arka bölgelerinden kolaylıkla doku alınması sağlanıp implant çevresine dokunun çok basit ve dikiş kullanmadan nakledilmesi mümkün oldu.

Operasyon için gerekli olan beceri ve tecrübe gerekliliği azaldığından ilgili işlemlerin daha fazla hekim tarafından güvenle yapılması da sağlandı. Bu yönteme olan ilginin artması sonucu 'Nizam punch'u seri üretime geçirdik. 2019 yılında üretimine başlanan cihaz şu anda 50'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Cihaz, Tayvan'dan tutun ABD'ye, Türkiye'den Almanya'ya pek çok ülkede satılıyor. Bunun Türkiye'den çıkıp yurt dışında kullanılıyor olması oldukça gurur verici."

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam, yaklaşık 5 yılını alan çalışmanın tüm sıkıntılara değdiğini vurgulayarak, sonuçlarını keyifle takip ettiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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