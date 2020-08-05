Antalya'da bin 500 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetim başlattı. İl ve ilçelerde toplan bin 500 polisin katıldığı denetimlerde akşam saatlerinde umuma açık olan yerler kontrol edildi.

Antalya il ve ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında umuma açık yerler denetlendi. Polis ekipleri işletmeleri kontrol ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını inceledi Denetime 500'ü kent merkezinde olmak üzere 19 ilçe ile birlikte toplam bin 500 personel katıldı. İşletmelerde sosyal mesafe, maske, temas kuracak oyunlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilirken tedbirlere uymayanlar kişi ve işletmelere Hıfzıssıhha kanunda belirtilen hükümler gereği cezai işlemler uygulandı.