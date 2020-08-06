Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
|06 Ağustos 2020 03:03
|Yazdır
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ç) Engelli adaylar hariç olmak üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Ekonomi Bakanlığını" ibaresi "Ticaret Bakanlığını" olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ekonomi Bakanlığı" ibaresi "Ticaret Bakanlığı" olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ekonomi Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Ağustos 2020 03:05
|Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüs ilgili iddialara ilişkin açıklama
06 Ağustos 2020 01:53
|İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte korona virüs içerikleriyle ilgili uyarı
06 Ağustos 2020 01:51
|6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2020 00:02
|Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması
05 Ağustos 2020 23:00
|Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak
05 Ağustos 2020 21:57
|Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu
05 Ağustos 2020 21:46
|Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, kasıt taşıyor
05 Ağustos 2020 21:37
|Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
05 Ağustos 2020 21:22
|Hakkari Valisi'nden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
05 Ağustos 2020 21:04