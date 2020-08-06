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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 06 Ağustos 2020 03:03
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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Engelli adaylar hariç olmak üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Ekonomi Bakanlığını" ibaresi "Ticaret Bakanlığını" olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ekonomi Bakanlığı" ibaresi "Ticaret Bakanlığı" olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ekonomi Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Anadolu Ajansı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
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