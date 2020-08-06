Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik
|06 Ağustos 2020 03:05
|Yazdır
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(12) Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Ayrıca personele, yönetim kurulu kararı ve TİM'in uygun görüşüne istinaden, TİM tarafından ilan edilen performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki defa performans primi verilir. Geriye dönük altı aylık dönemde ücretsiz izin kullanan personel ile yine bu dönemde yeni işe başlayan personel için, takdir edilen performans primi oranı üzerinden ayrıca kıstelyevm uygulanır."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ç) Sağlık yardımı: Personel için esasları TİM tarafından belirlenmek üzere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilir. Ayrıca, personel ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık kuruluşları raporuyla tevsik edilen ve devamlılık arz eden rahatsızlıklarının tedavisi ile acil ve zorunlu ameliyat giderleri, giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararına istinaden genel sekreterlikçe karşılanır."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ekonomi Bakanlığını" ibaresi "Ticaret Bakanlığını" olarak, 51 inci maddesinde yer alan "Ekonomi Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Ağustos 2020 03:03
|Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüs ilgili iddialara ilişkin açıklama
06 Ağustos 2020 01:53
|İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte korona virüs içerikleriyle ilgili uyarı
06 Ağustos 2020 01:51
|6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2020 00:02
|Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması
05 Ağustos 2020 23:00
|Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak
05 Ağustos 2020 21:57
|Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu
05 Ağustos 2020 21:46
|Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, kasıt taşıyor
05 Ağustos 2020 21:37
|Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
05 Ağustos 2020 21:22
|Hakkari Valisi'nden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
05 Ağustos 2020 21:04