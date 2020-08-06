Antalya'da 1500 personelle korona virüs denetimleri!
|06 Ağustos 2020 04:55
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Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın talimatları doğrultusunda alınan tedbir kararı uygulamaya geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerden yaklaşık 1500 personelle bugün saat 20.00de başlatılan uygulamada, kent merkezi ve 19 ilçedeki umuma açık işyerleri denetlendi.
İşyerlerine giren ekipler, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberinde belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi. Masalar ve vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe, maske, temasa neden olacak oyunların oynanıp oynanmadığı yönünde denetimler gerçekleştirildi.
Kurallara uymayanlara Hıfzıssıhha kanununda belirtilen miktarlarda cezalar kesildi. Ayrıca, kapalı alanda sigara içenlere, eksik belgesi bulunanlara da genel hükümlere uymadıkları için cezai işlem yapıldı. GBT sorgulamasının da yapıldığı uygulama, yarın tüm ülke genelinde gerçekleştirilecek.
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