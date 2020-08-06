Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
|06 Ağustos 2020 06:40
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Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yetkilileri harekete geçirdi. Salgınla ilgili bugün en yoğun denetimler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün tüm Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
HEPİMİZ SAHADA OLACAĞIZ
"Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."
DENETİM MERKEZİ KURULDU
Bu arada Kırıkkale'de önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi", İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetlerine başladı. Valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi'nde 80-100 gezici salgın uyarı ekibi ve 10-15 de uzman denetim ekibi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına vatandaşlar ve iş yerlerinin uyup uymadığını kontrol edecek.
PİLOT İL KIRIKKALE
Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilecek. Ekipler, denetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından ses ve görüntü kaydı da yapabilecek.
"Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli", pilot olarak Kırıkkale'de başlatıldıktan sonra diğer illerde de yaygınlaştırılacak.
Osman Özgan Yeni Şafak
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