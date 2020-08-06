Bir aşiret PKK'ya karşı direniyor

Arap nüfusunun yoğun olduğu Rakka ve Deyrizor'da istediği gibi hakimiyet kuramayan terör örgütü PKK/YPG, bir süredir bölge aşiretlerinin desteğini almak için çalışmalar yürütüyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ'a destek veren aşiret reisleriyle bile temas kuruluyor. Örgüt birkaç ayda aşiretlerle birçok kez bir araya geldi. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da girişimleri ile bazı aşiretler terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye ikna edildi.

TOPLANTIYA KATILMADILAR

Ancak bölgedeki en büyük aşiretlerden Al Akidet aşireti terör örgütüne destek vermeye yanaşmadı. ABD ve Suudi Arabistan da aşiretin liderlerini terör örgütü ile el sıkışmaya ikna edemedi. PKK/PYD geçtiğimiz hafta aşiretlerle yeniden bir araya geldi. Terörist Mazlum Kobani'nin de yer aldığı toplantıya birçok aşiret reisi katıldı. Ancak Akidet aşiretinin liderleri PKK/YPG'lilerle aynı masaya oturmamak için toplantıya katılmadı.

ARAÇLARI TARANDI

Ne oldu ise bundan sonra oldu. 2 Ağustos Pazar günü Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayic köyünde, Akidet aşiretinin liderlerinden Şeyh Mutşir el Hammud ve Şeyh İbrahim el Halil'e suikast düzenlendi. Kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar, hareket halindeyken yaklaşarak aşiret reislerinin aracını taradı. İki aşiret reisi hayatını kaybetti, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

SUİKAST AYAKLANDIRDI

Bu suikastın ardından aşiret üyeleri terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Havayic, Şıheyl, Ziban ve Tayyane kasabasında terör örgütüne karşı gösteriler düzenlendi. Terör örgütünün bazı karargahlarını ele geçiren aşiret üyeleri, teröristlerle çatıştı. Çatışmalarda hem aşiret üyelerinden hem de PKK/YPG'li teröristlerden yaralananlar oldu.

Hamza Hıdır