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2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan

Yüksek Askeri Şura'da kararlaştırılan terfilerin TSK'da görev yerleri belli oldu. Kara Kuvvetlerinde orgeneralliğe terfi eden Metin Gürak, sınır ötesi operasyonların yönetildiği 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi.
 06 Ağustos 2020 07:35
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2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi eden 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Atamalar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 74 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, sınır ötesi operasyonların yönetildiği Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığına atandı. Böylelikle 2. Ordu yönetimi yeniden orgeneral rütbesindeki bir isme emanet edildi. Gürak'ın yerine ise yeni atama yapılmadı.

GENERAL KADROSUNDAN DÜŞTÜ

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın ataması ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığına yapıldı. Bu görevdeki Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin yeni görev yeri Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı oldu.

General kadrosundan düşen bir diğer görev, yıllardır tuğgeneral rütbesinde icra edilen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği oldu. Tuğgeneral Mehmet Özeren, 11'inci Komando Tugay komutanlığına atanırken, yerine bir general ataması yapılmadı.

15 TEMMUZ GAZİSİ

15 Temmuz gazisi Davut Ala, tümgeneral rütbesiyle 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına, tümgeneralliğe terfi eden Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Zorlu Topaloğlu atandı.

Bu sene generalliğe yükseltilen bir diğer isim olan Nurettin Hakan Büyükçulha da atama kararları kapsamında Ankara Merkez Komutanlığına getirildi. Yurt dışında özel birliklere verilen kursları başarıyla tamamlayan isimlerden biri olan "bordo bereli" Büyükçulha, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı'nda görevlendirilmişti.

TATLIOĞLU AYNI GÖREVDE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki toplantısında koramirallikten oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, bu göreve yeni rütbesiyle devam edecek.

FETÖ MAĞDURU İSTANBUL'A

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni kurmay başkanı koramiralliğe terfi eden Aydın Şirin oldu. Doğu Akdeniz sorumluluk sahasındaki Güney Deniz Saha Komutanlığına ise Tümamiral Kadir Yıldız getirildi. Tümamiralliğe terfi eden Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık Daire Başkanı Mustafa Kaya, görevine devam edecek. FETÖ kumpas mağdurlarından Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit İstanbul Boğaz Komutanlığına atanırken, Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise SAT Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, YAŞ kararlarıyla terfi alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Hüseyin Duman, görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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