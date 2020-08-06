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Ünlülere reklam cezası

Koronavirüse karşı koruduğu iddia edilen ürünlerin internetten satışı için reklam yapan ünlülere ceza yağdı
 06 Ağustos 2020 07:51
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Ünlülere reklam cezası

Koronavirüse karşı koruduğu iddia edilen ürünlerin internetten satışı için reklam yapan ünlülere ceza yağdı.

Milyonlarca takipçisi bulunan ve sosyal medya hesabında 'No Attack' isimli ürünün koronavirüse karşı koruduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eden videolar paylaşan Seda Sayan, Ebru Akel, Seray Sever, Seren Serengil, Şeyma Subaşı gibi ünlü isimlerle, söz konusu ürünü üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler AŞ'ye toplamda 733 bin 476 lira peza cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ünlü isimlerin, söz konusu ürünün her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğunu ve hatta ürünleri kendilerinin kullandığını söylediğinin görüldüğü ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ve Orman Bakanlığında herhangi bir kaydı olmayan bu ürünle ilgili bakanlığın Reklam Kurulu toplantısında karar verilip, 'örtülü reklam' yapan 6 ünlünün cezalandırıldığı belirtildi. Bakanlık, bu tür ürünlere karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda da uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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