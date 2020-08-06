Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
Kurban Bayramı'nı memleketi Trabzon'da geçiren İmamoğlu, sonrasında soluğu Bodrum'da aldı.
|06 Ağustos 2020 07:45
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramda Trabzon'daydı.
Aile fertleriyle 4 günlük Kurban Bayramı'nı memleketinde geçiren İmamoğlu, sonrasında Bodrum'a geçti.
Bayram iznini yıllık izinle birleştiren İBB Başkanı, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
AİLESİ DE YANINDA
Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı tatiller oldukça konuşulan İmamoğlu'na, Bodrum'da ailesi de eşlik ediyor.
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