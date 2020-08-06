'Kapalı Maraş' yıl sonunda açılacak

KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz'de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için önemli bir adım daha atıyor. Önceki gün Ankara'yı ziyaret eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelirken, görüşmenin ana gündem maddeleri arasında 'Kapalı Maraş'ın yeniden açılması da yer aldı. Toplantıda 'Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması konusunda ortak karar alındığı açıklanırken, bir süredir devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve 46 yıldır kapalı olan bir dönemin turizm merkezi Maraş'ın yeniden hizmete gireceği bildirildi. Maraş'ın açılması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye ve KKTC ilk girişimde bulunulmuştu. Ardından yapılan araştırmalarla bir yol haritası belirlenmiş ve envanter çalışması yapılmıştı.

İMAR ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Covid-19 salgını sebebiyle bir süredir sekteye uğrayan girişimlere bundan sonraki süreçte hız verilecek. KKTC hükümeti ve Türkiye'nin iş birliği içinde şehrin onarımını, altyapısının yenilenip yeniden imar edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca şehirde yapılan envanter çalışmasında gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor. Maraş'ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarından KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları istenecek. AİHM'in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş'ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı karşılığı malları iade edilebilecek.

Erdoğan, Tatar'ı kabul etti

Ankara'da önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye temaslarını sürdürüyor. 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday da olan Ersin Tatar, dün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiriydi... İstanbul Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

10 MİLYAR DOLARLA CANLANACAK

Akdeniz'in Las Vegas'ı

Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskana kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. O dönem yılda 750 bin turist gelen Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi.

Selçuk Böke