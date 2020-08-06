1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muharrem İnce Başkent'te ofis açıyor! İşte ilk davet

Parti kurma sinyalleri yoğunlaşan Muharrem İnce'nin Yaşamkent'te ofis açacağı belirtilirken, son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP'li 'küskünler'i hedeflediği öğrenildi. İnce dün attığı tweet'te, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.
 06 Ağustos 2020 08:19
Yazdır
Muharrem İnce Başkent'te ofis açıyor! İşte ilk davet

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yeni parti hedefiyle başlattığı hareketin merkezi belli oldu. İnce'nin, daha önce de kullandığı Ankara'nın Yaşamkent semtindeki ofisini merkez üs olarak kullanacağı öğrenildi.

İSTANBUL OPERASYONU

Hareketinin merkez üssü olarak Yaşamkent'i belirleyen İnce, Ankara'ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul'da yoğunlaştırdı. İnce'nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan "küskün" CHP'lilerin olduğu belirtiliyor. İnce ve ekibinin, küskün CHP'lilerle bire bir görüşmeler yaptığı ve bazı partililere "kurucular kurulu" üyeliği önerdiği de kulislerde konuşuluyor.

'BÖLÜCÜ KİM?' MESAJI ATTI

İnce, İstanbul'daki temaslarını tamamlayınca Ankara'ya geçerek çalışmalarını Yaşamkent'teki karargahından sürdürecek. İnce, Yaşamkent'in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak. Ankara'daki karargahından 81 ildeki örgütlenmesini tamamlamaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecek olan İnce dün attığı tweet'te "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

CHP İZLEMEKLE YETİNİYOR

CHP yönetimi ise bu konudaki sessizliğini korurken, İnce'nin temasları yakından takip ediliyor. CHP yönetiminin değerlendirmesini, İnce'den gelecek resmi açıklamaya göre yapacağı vurgulanıyor
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
06 Ağustos 2020 09:15		 Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları
06 Ağustos 2020 08:52
'Kapalı Maraş' yıl sonunda açılacak
06 Ağustos 2020 08:05		 İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
06 Ağustos 2020 07:22
Erdoğan: Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı
06 Ağustos 2020 06:04		 Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak
06 Ağustos 2020 06:00
6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2020 00:02		 Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması
05 Ağustos 2020 23:00
Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak
05 Ağustos 2020 21:57		 Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu
05 Ağustos 2020 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:41 - Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor09:33 - Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor09:32 - Bartın'da bir köy karantinaya alındı09:31 - Dolar/TL, 7,07 seviyesinden işlem görüyor09:30 - Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü09:27 - Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi
09:22 - Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak09:15 - Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!09:10 - Başhekim isyan etti : Korona yoruldu siz yorulmadınız09:09 - Kardak kahramanı SAT komutanı oldu09:03 - Bu kampüste hayat var09:02 - Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
08:59 - Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı08:55 - Çatıya cepheye güneş paneli08:52 - Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları08:51 - Türkçeyi koruma teklifi08:47 - Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
08:44 - 'İstanbul Sözleşmesi için KDK'ya 200 başvuru oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 2
into the night 2
04.08.2020 malatya depremi 1
hakan çalhanoğlu 1
sürahiden su içmek 2
beinsportsiptal 2
kurban eti 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
mustafa kapı 1
Telegram 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam