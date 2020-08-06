Muharrem İnce Başkent'te ofis açıyor! İşte ilk davet
|06 Ağustos 2020 08:19
|Yazdır
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yeni parti hedefiyle başlattığı hareketin merkezi belli oldu. İnce'nin, daha önce de kullandığı Ankara'nın Yaşamkent semtindeki ofisini merkez üs olarak kullanacağı öğrenildi.
İSTANBUL OPERASYONU
Hareketinin merkez üssü olarak Yaşamkent'i belirleyen İnce, Ankara'ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul'da yoğunlaştırdı. İnce'nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan "küskün" CHP'lilerin olduğu belirtiliyor. İnce ve ekibinin, küskün CHP'lilerle bire bir görüşmeler yaptığı ve bazı partililere "kurucular kurulu" üyeliği önerdiği de kulislerde konuşuluyor.
'BÖLÜCÜ KİM?' MESAJI ATTI
İnce, İstanbul'daki temaslarını tamamlayınca Ankara'ya geçerek çalışmalarını Yaşamkent'teki karargahından sürdürecek. İnce, Yaşamkent'in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak. Ankara'daki karargahından 81 ildeki örgütlenmesini tamamlamaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecek olan İnce dün attığı tweet'te "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.
CHP İZLEMEKLE YETİNİYOR
CHP yönetimi ise bu konudaki sessizliğini korurken, İnce'nin temasları yakından takip ediliyor. CHP yönetiminin değerlendirmesini, İnce'den gelecek resmi açıklamaya göre yapacağı vurgulanıyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
06 Ağustos 2020 09:15
|Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları
06 Ağustos 2020 08:52
|'Kapalı Maraş' yıl sonunda açılacak
06 Ağustos 2020 08:05
|İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
06 Ağustos 2020 07:22
|Erdoğan: Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı
06 Ağustos 2020 06:04
|Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak
06 Ağustos 2020 06:00
|6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2020 00:02
|Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması
05 Ağustos 2020 23:00
|Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak
05 Ağustos 2020 21:57
|Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu
05 Ağustos 2020 21:46