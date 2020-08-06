Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları günden güne artış gösterirken 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağı ise en büyük soru işaretlerinden birisi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bu konuyla ilgili 4 maddelik bir öneri listesi paylaştı.

Okulların açılması ve kapatılmasının kesin kurallara bağlanması gerektiğini belirten Ceyhan "Biz günlük minimum 100.000 test yapmalıyız. Pozitif oranı % 2'yi geçerse bölgesel veya ülke çapında okulları kapatmalıyız. New York şehri rehberi örnek alınabilir." dedi.

New York'taki sistemi anlatan Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"POZİTİFLİK YÜZDE İKİYİ GEÇERSE KAPATILMALI"

"New York şehir merkezinde (nüfus 8 milyon) günlük 70.000 test yapılacak, pozitiflik oranı % 3'ü (test sayısı az olacağı için bizde % 2 önerdim) geçerse okul kapatılacak.

Karma eğitim yapılmalı, çocuğunu okula göndermek istemeyen aileler için sadece evden eğitim hakkı tanınmalıdır. Bu ailelere çocukların refakati için olanak sağlanmalıdır.

"ÇOCUKLAR ARASI 2 METRE MESAFE OLMALI"

Çocuklar arasında maskesiz en az 2 m mesafe sağlanmalıdır

Önce 6. sınıf ve üzerindeki sınıflar açılmalı, kreşler, ana okulları ve ilk 5 sınıf 1 aylık bir gözlemden sonra açılmalıdır."

Türkiye koronavirüs testlerin pozitif çıkma oranı:

25 Temmuz: %2,1

26 Temmuz: %2,3

27 Temmuz: %2,0

28 Temmuz: %2,0

29 Temmuz: %2,1

30 Temmuz: %2,2

31 Temmuz: %2,1

1 Ağustos: %2,2

2 Ağustos: %2,5

3 Ağustos: %2,4

4 Ağustos: %2,3

5 Ağustos: %2,2