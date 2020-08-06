Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
|06 Ağustos 2020 08:21
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları günden güne artış gösterirken 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağı ise en büyük soru işaretlerinden birisi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bu konuyla ilgili 4 maddelik bir öneri listesi paylaştı.
Okulların açılması ve kapatılmasının kesin kurallara bağlanması gerektiğini belirten Ceyhan "Biz günlük minimum 100.000 test yapmalıyız. Pozitif oranı % 2'yi geçerse bölgesel veya ülke çapında okulları kapatmalıyız. New York şehri rehberi örnek alınabilir." dedi.
New York'taki sistemi anlatan Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:
"POZİTİFLİK YÜZDE İKİYİ GEÇERSE KAPATILMALI"
"New York şehir merkezinde (nüfus 8 milyon) günlük 70.000 test yapılacak, pozitiflik oranı % 3'ü (test sayısı az olacağı için bizde % 2 önerdim) geçerse okul kapatılacak.
Karma eğitim yapılmalı, çocuğunu okula göndermek istemeyen aileler için sadece evden eğitim hakkı tanınmalıdır. Bu ailelere çocukların refakati için olanak sağlanmalıdır.
"ÇOCUKLAR ARASI 2 METRE MESAFE OLMALI"
Çocuklar arasında maskesiz en az 2 m mesafe sağlanmalıdır
Önce 6. sınıf ve üzerindeki sınıflar açılmalı, kreşler, ana okulları ve ilk 5 sınıf 1 aylık bir gözlemden sonra açılmalıdır."
Türkiye koronavirüs testlerin pozitif çıkma oranı:
25 Temmuz: %2,1
26 Temmuz: %2,3
27 Temmuz: %2,0
28 Temmuz: %2,0
29 Temmuz: %2,1
30 Temmuz: %2,2
31 Temmuz: %2,1
1 Ağustos: %2,2
2 Ağustos: %2,5
3 Ağustos: %2,4
4 Ağustos: %2,3
5 Ağustos: %2,2
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