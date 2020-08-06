Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Twitter'da "Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım" paylaşımında bulunarak yardım isteyen Önem, Milliyet'e şunları anlattı:

'Koruyun beni'

"Yıllarca çocuklarım için bu adamın şiddeti karşısında sessiz kaldım. 2018'de boşandım. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. 1 Temmuz'da da beni arayıp, 'Gelip seni evden alacağım, eve de zorla gireceğim. Seni aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğim ve eceline götüreceğim' dedi. Hemen polisi aradım, polis ekibiyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. O günden beri evde hapis hayatı yaşamaktayım. Şikayetçi olduktan bir gün sonra apartmandaki komşuların zillerini çalarak apartman kapısını açtırdı ve kapıdan tehditlerde bulundu. Uzaklaştırma olmasına rağmen apartmanın önünde bekledi. Telefonda sosyal medyada kendisiyle arkadaş olmamı, neler paylaştığımı görmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince hakaret ve tehditte bulundu. Telefonda kendisini engelleyince de ablama silah fotoğrafı gönderip tehdit mesajları attı. Ablam da ben de şikayetçi olduk. Yaşadıklarımı da Twitter'da paylaşınca hızla yayıldı ve bunun üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Karakolda kadın polisler çok duyarlı ama savcılık serbest bırakıyor. Ben ve ailem hayatımızdan endişe ediyoruz. Korkudan evde hapis hayatı yaşıyorum. Yetkililere sesleniyorum, bizi koruyun."