1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı

İstanbul'da iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2007'de evlendiği Zafer Erkan'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018'de boşandı. Ama iddiasına göre eski eşinin tehditleri devam etti.
 06 Ağustos 2020 08:25
Yazdır
Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Twitter'da "Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım" paylaşımında bulunarak yardım isteyen Önem, Milliyet'e şunları anlattı:

'Koruyun beni'

"Yıllarca çocuklarım için bu adamın şiddeti karşısında sessiz kaldım. 2018'de boşandım. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. 1 Temmuz'da da beni arayıp, 'Gelip seni evden alacağım, eve de zorla gireceğim. Seni aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğim ve eceline götüreceğim' dedi. Hemen polisi aradım, polis ekibiyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. O günden beri evde hapis hayatı yaşamaktayım. Şikayetçi olduktan bir gün sonra apartmandaki komşuların zillerini çalarak apartman kapısını açtırdı ve kapıdan tehditlerde bulundu. Uzaklaştırma olmasına rağmen apartmanın önünde bekledi. Telefonda sosyal medyada kendisiyle arkadaş olmamı, neler paylaştığımı görmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince hakaret ve tehditte bulundu. Telefonda kendisini engelleyince de ablama silah fotoğrafı gönderip tehdit mesajları attı. Ablam da ben de şikayetçi olduk. Yaşadıklarımı da Twitter'da paylaşınca hızla yayıldı ve bunun üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Karakolda kadın polisler çok duyarlı ama savcılık serbest bırakıyor. Ben ve ailem hayatımızdan endişe ediyoruz. Korkudan evde hapis hayatı yaşıyorum. Yetkililere sesleniyorum, bizi koruyun."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
06 Ağustos 2020 09:30		 Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06 Ağustos 2020 08:59
Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi
06 Ağustos 2020 08:29		 İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
06 Ağustos 2020 07:55
Antalya'da 1500 personelle korona virüs denetimleri!
06 Ağustos 2020 04:55		 İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahalesi
05 Ağustos 2020 21:34
İtfaiye aracının altında kalan moto kurye hayatını kaybetti
05 Ağustos 2020 20:26		 Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü
05 Ağustos 2020 18:58
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
05 Ağustos 2020 18:55		 Tosuncuk'un bir foyası daha ortaya çıktı
05 Ağustos 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:41 - Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor09:33 - Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor09:32 - Bartın'da bir köy karantinaya alındı09:31 - Dolar/TL, 7,07 seviyesinden işlem görüyor09:30 - Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü09:27 - Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi
09:22 - Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak09:15 - Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!09:10 - Başhekim isyan etti : Korona yoruldu siz yorulmadınız09:09 - Kardak kahramanı SAT komutanı oldu09:03 - Bu kampüste hayat var09:02 - Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
08:59 - Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı08:55 - Çatıya cepheye güneş paneli08:52 - Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları08:51 - Türkçeyi koruma teklifi08:47 - Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
08:44 - 'İstanbul Sözleşmesi için KDK'ya 200 başvuru oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan kırıntılı 1
beinsportsiptal 2
mehmet kurtuluş 1
el mi yaman bey mi yaman 2
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
mustafa kapı 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
son günlerde artan orman yangınları 1
Telegram 1
hakan çalhanoğlu 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam