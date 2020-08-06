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4 karar, Sayıştay dergisinde yayımlandı

Sayıştay Temyiz Kurulu kararlarından 4 adedi 117 nolu Sayıştay Dergisinde yayımlandı
 06 Ağustos 2020 08:31
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4 karar, Sayıştay dergisinde yayımlandı

Sayıştay Başkanlığı, Temyiz Kurulunun verdiği dört adet kararı, 117 nolu Sayıştay Dergisinde yayımladı.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Memurlar.Net
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