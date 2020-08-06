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ABD ilaç şirketiyle 1 milyar dolarlık aşı anlaşması yaptı

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının zirvesinde olan ABD'de yönetim, ilaç üreticisi Johnson & Johnson şirketi ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket 100 milyon doz aşı üretecek.
 06 Ağustos 2020 08:36
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ABD ilaç şirketiyle 1 milyar dolarlık aşı anlaşması yaptı

Koronavirüs salgınında 160 binin üzerinde insanın hayatını kayvettiği 5 milyona yakın insanın da enfekte olduğu ABD'de virüs konrtol altına alınamıyor.

Seçimlerin yaklaştıkça yarışın kızıştığı ülkede Başkan Donald Trump ise eleştirilerin hedefindeyken salgında dünyadan daha iyi olduklarını iddia ediyor.

Yeni vaka ve ölümlerin önü alınamasada ABD'de bir yandan aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

100 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA: 1 MİLYAR DOLAR

ABD yönetimi de bu çalışmaları yürüten şirketlerden biri olan Johnson & Johnson ile 100 milyon dozluk koronavirüs aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi.

ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel korona aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.

2 AŞI ANLAŞMASI

Johnson&Johnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.
Anadolu Ajansı
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